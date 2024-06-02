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Ястремская поблагодарила и попрощалась с Roland Garros. Фото

Теннис

Не долго задержалась

Ястремская поблагодарила и попрощалась с Roland Garros. Фото

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA №32) поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка поблагодарила Открытый чемпионат Франции - Roland Garros, за гостеприимство. Соответствующий пост Даяна разместила на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что Ястремская покинула соревнование на стадии 1/16 финала, проиграв третьей ракетке мира американке Коко Гауфф.

Напомним, что ранее Свитолина вышла в 1/8 финала Roland Garros.

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Даяна Ястремская
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