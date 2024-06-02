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Ястремская поблагодарила и попрощалась с Roland Garros. Фото
Не долго задержалась
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA №32) поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка поблагодарила Открытый чемпионат Франции - Roland Garros, за гостеприимство. Соответствующий пост Даяна разместила на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, что Ястремская покинула соревнование на стадии 1/16 финала, проиграв третьей ракетке мира американке Коко Гауфф.
Напомним, что ранее Свитолина
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