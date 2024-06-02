Ястремская поблагодарила и попрощалась с Roland Garros. Фото

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA №32) поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка поблагодарила Открытый чемпионат Франции - Roland Garros, за гостеприимство. Соответствующий пост Даяна разместила на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что Ястремская покинула соревнование на стадии 1/16 финала, проиграв третьей ракетке мира американке Коко Гауфф.