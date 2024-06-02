  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Свитолина решила не смотреть финал Лиги чемпионов
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Свитолина решила не смотреть финал Лиги чемпионов

Теннис

Украинка объяснила почему

Свитолина решила не смотреть финал Лиги чемпионов

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA №19) после победы в матче 1/16 финала Открытого чемпионата Франции – Roland Garros дала короткое интервью.

В одном из эпизодов наша спортсменка рассказала, что не собирается смотреть финал футбольной Лиги чемпионов сезона 2023/2024 (Реал-Боруссия Д).

"Знаю, что сегодня будут играть финал, но я не буду смотреть. Сейчас буду на массаже и буду смотреть оставшиеся матчи на Ролан Гаррос. Будет очень интересная игра Джоковича и Музетти. И также Рууд против Этчеверри.

Сейчас мне интереснее посмотреть эти матчи, чем футбол. Мой приоритет сейчас – теннис" – сказала Элина.

Напомним, ранее Костюк победила в первом круге парного Roland Garros.

По теме
yellow-arrow
Ястремская поблагодарила и попрощалась с Roland Garros. Фото
yellow-arrow
Джокович в 5-часовом триллере победил Музетти в матче 1/16 Roland Garros
yellow-arrow
Теннисист ударил рекламный щит и получил травму. Пришлось сняться с Ролан Гаррос
Элина Свитолина
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
BTU
Опубликовал: Андрей Хижняк
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости