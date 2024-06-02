Свитолина решила не смотреть финал Лиги чемпионов

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA №19) после победы в матче 1/16 финала Открытого чемпионата Франции – Roland Garros дала короткое интервью.

В одном из эпизодов наша спортсменка рассказала, что не собирается смотреть финал футбольной Лиги чемпионов сезона 2023/2024 (Реал-Боруссия Д).

"Знаю, что сегодня будут играть финал, но я не буду смотреть. Сейчас буду на массаже и буду смотреть оставшиеся матчи на Ролан Гаррос. Будет очень интересная игра Джоковича и Музетти. И также Рууд против Этчеверри.

Сейчас мне интереснее посмотреть эти матчи, чем футбол. Мой приоритет сейчас – теннис" – сказала Элина.