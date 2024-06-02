Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Свитолина решила не смотреть финал Лиги чемпионов
Украинка объяснила почему
Getty Images / Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA №19) после
В одном из эпизодов наша спортсменка рассказала, что не собирается смотреть финал футбольной Лиги чемпионов сезона 2023/2024 (Реал-Боруссия Д).
"Знаю, что сегодня будут играть финал, но я не буду смотреть. Сейчас буду на массаже и буду смотреть оставшиеся матчи на Ролан Гаррос. Будет очень интересная игра Джоковича и Музетти. И также Рууд против Этчеверри.
Сейчас мне интереснее посмотреть эти матчи, чем футбол. Мой приоритет сейчас – теннис" – сказала Элина.
Напомним, ранее Костюк
Популярное сейчас
- В ЛЧ увеличиваются бонусы. За выход в лиговый этап Шахтер добыл более четверти от общего прошлогоднего показателя Украины
- Лига чемпионов — это их турнир. Боруссия Д — Реал Мадрид 0:2. Видео голов и обзор финала
- Реал Мадрид одолел Боруссию и выиграл Лигу чемпионов-2024
- Софья Кенин обыграла экс-четвертую ракетку мира и вышла в третий круг Ролан Гаррос — 2024
- Красотка дня. Главная фанатка Коваленко в Италии. ФОТО
- Эффектная красотка! Артем Милевский впервые показался вместе с девушкой. ФОТО