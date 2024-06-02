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Свитолина – о матче с Рыбакиной: Я знаю, что ее игра не изменилась, только стала стабильнее

Теннис
Обновлено

Сильный противник

Свитолина – о матче с Рыбакиной: Я знаю, что ее игра не изменилась, только стала стабильнее

Фото - Getty Images

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA №19) после победы в матче 1/16 финала Открытого чемпионата Франции – Roland Garros рассказала об ожиданиях от поединка против казашки Елены Рыбакиной (WTA №4).

"Да, в последний раз мы играли с Рыбакиной на Олимпиаде, и там был такой драматический матч. Я знаю, что ее игра не изменилась, только стала более стабильной.

Я знаю, как она играет, поэтому сейчас для меня главное хорошо отдохнуть, отработать тактические моменты с тренером на корте, чтобы сыграть против нее правильно. Когда ты играешь против соперника, хорошо подающего и играющего очень остро, нужно подготовить правильную стратегию.

Так что буду отдыхать, поработаю на корте, потом с физиотерапевтом и буду готовиться к следующему матчу" – сказала Элина.

Напомним, что ранее Свитолина рассказала, что не смотрела финальный матч Лиги чемпионов.

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Элина Свитолина Елена Рыбакина
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