Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Свитолина – о матче с Рыбакиной: Я знаю, что ее игра не изменилась, только стала стабильнее
Сильный противник
Фото - Getty Images
Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA №19) после
"Да, в последний раз мы играли с Рыбакиной на Олимпиаде, и там был такой драматический матч. Я знаю, что ее игра не изменилась, только стала более стабильной.
Я знаю, как она играет, поэтому сейчас для меня главное хорошо отдохнуть, отработать тактические моменты с тренером на корте, чтобы сыграть против нее правильно. Когда ты играешь против соперника, хорошо подающего и играющего очень остро, нужно подготовить правильную стратегию.
Так что буду отдыхать, поработаю на корте, потом с физиотерапевтом и буду готовиться к следующему матчу" – сказала Элина.
Напомним, что ранее Свитолина
Популярное сейчас
- Завоевал Барселону, исправил 11:1 и тратил 2 млн на журналистов: Сантьяго Бернабеу — главный президент в истории футбола
- Чжилей грубо нокаутировал Уайлдера и поставил жирный крест на его карьере
- Анчелотти: Здесь нет больших эго. Управлять командой было несложно
- Новак Джокович высказался о ситуации с болельщиками на Ролан Гаррос
- Зинченко вместе з Новою Поштою обеспечат жильем семейство из Бахмута. ВИДЕО
- Красотка дня. Главная фанатка Коваленко в Италии. ФОТО