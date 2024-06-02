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Свентек уничтожила нейтральную Потапову и вышла в 1/4 финала Roland Garros

Теннис
Обновлено

Игу не остановить

Свентек уничтожила нейтральную Потапову и вышла в 1/4 финала Roland Garros

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Польская теннисистка, первая ракетка мира Ига Свентек продолжает триумфально выступать на Открытом чемпионате Франции – Roland Garros. В матче 1/8 финала соревнований она одолела нейтральную Анастасию Потапову (WTA №41).

Счет встречи 2-0 (6-0; 6-0) в пользу триумфаторки матча, в активе которой 3 подачи на вылет, 13 виннеров, 6 из 8 использованных брейков, 2 невынужденных и 0 двойных ошибок.

В следующем раунде соревнований Свентек сыграет против победительницы матча Данилович/Вондроушова.

Напомним, что ранее Джокович вышел в 1/8 финала Roland Garros.

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