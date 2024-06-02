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Свентек уничтожила нейтральную Потапову и вышла в 1/4 финала Roland Garros
Игу не остановить
Польская теннисистка, первая ракетка мира Ига Свентек продолжает триумфально выступать на Открытом чемпионате Франции – Roland Garros. В матче 1/8 финала соревнований она одолела нейтральную Анастасию Потапову (WTA №41).
Счет встречи 2-0 (6-0; 6-0) в пользу триумфаторки матча, в активе которой 3 подачи на вылет, 13 виннеров, 6 из 8 использованных брейков, 2 невынужденных и 0 двойных ошибок.
В следующем раунде соревнований Свентек сыграет против победительницы матча Данилович/Вондроушова.
Напомним, что ранее Джокович
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