Киченок вышла в 1/8 финала Roland Garros в паре

Украинская теннисистка Надежда Киченок вышла в 1/8 финала Открытого чемпионата Франции – Roland Garros.

Наша спортсменка в паре с японкой Мию Като одолели британо-китайский дуэт Мая Ламсден/Ван Яфань. Счет матча 2-0 (6-3; 7-5) в пользу триумфаторок встречи, в активе которых 1 подача на вылет, 31 винер, 6 из 11 использованных брейков, 25 невынужденных и 4 двойные ошибки.

В следующем раунде соревнований Киченок и Като сыграют против победительниц встречи Ван/Юань – Мелихар/Перес.