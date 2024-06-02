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Киченок вышла в 1/8 финала Roland Garros в паре
Болеем за Надежду
Украинская теннисистка Надежда Киченок вышла в 1/8 финала Открытого чемпионата Франции – Roland Garros.
Наша спортсменка в паре с японкой Мию Като одолели британо-китайский дуэт Мая Ламсден/Ван Яфань. Счет матча 2-0 (6-3; 7-5) в пользу триумфаторок встречи, в активе которых 1 подача на вылет, 31 винер, 6 из 11 использованных брейков, 25 невынужденных и 4 двойные ошибки.
В следующем раунде соревнований Киченок и Като сыграют против победительниц встречи Ван/Юань – Мелихар/Перес.
Напомним, что ранее Свитолина
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