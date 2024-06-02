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Гауфф без особых проблем вышла в четвертьфинал Roland Garros

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Гауфф без особых проблем вышла в четвертьфинал Roland Garros

фото - rolandgarros.com

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Американская теннисистка, третья ракетка мира Коко Гауфф, продолжает триумфально выступать на Открытом чемпионате Франции - Roland Garros. В матче 1/8 финала соревнований она одолела представительницу Италии Элизабету Коччаретто (WTA №51).

Счет встречи 2-0 (6-1; 6-2) в пользу триумфаторки матча, в активе которой 3 подачи на вылет, 19 виннеров, 5 из 7 использованных брейков, 15 невынужденных и 5 двойных ошибок.

В следующем раунде соревнований Гауфф сыграет против победительницы матча Таусон/Жабер.

Напомним, что ранее Джокович вышел в 1/8 финала Roland Garros.

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