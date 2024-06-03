Три украинки сыграют в восьмой день Roland Garros

3 июня начинается вторая заключительная неделя Открытого чемпионата Франции по теннису - Roland Garros-2024. Часть наших спортсменок успели выбыть из соревнований, однако мы имеем представительниц как в одиночке, так и парном разряде.

Всего в понедельник выйдут на французские корты три украинки: Людмила Киченок вместе с латвийской теннисисткой Еленой Остапенко (6-й номер посева в паре) во втором раунде в парном разряде сыграет против чешско-нейтрального дуэта Анастасии Децюк - Амины Аншба (100-я и 96-я в парном разряде WTA соответственно). Матч также состоится на корте им. Симоны Матье. Начало игры не ранее 14:35 по киевскому времени.

Также Людмила Киченок вместе с хорватом Мате Павичем в рамках второго раунда в смешанных парах должны сыграть австралийцев Эллен Перес и Мэттью Эбдена (оба первый номер посева в этом разряде). Матч состоится на корте номер 6. Начало игры не ранее 17:25 по киевскому времени.

Марта Костюк в паре с румынкой Еленой-Габриелой Русе (только украинка находится в топ-100 парного рейтинга) проведет свою встречу с испано-чешским дуэтом Сара Соррибес Тормо - Мария Боузкова (7-й номер посева в паре). Матч состоится на корте номер 6. Начало игры в 12:00 по киевскому времени.

Единственная наша в одиночке Элина Свитолина (WTA №19) в четвертом раунде сыграет против представительницы Казахстана Елены Рыбакиной (WTA №4). Матч состоится на корте им. Филиппа Шатрие. Начало игры в 12:00 по киевскому времени.

Напомним, что Открытый чемпионат Франции пройдет с 26 мая по 9 июня в Париже.