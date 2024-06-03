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Элина Свитолина - Елена Рыбакина. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Roland Garros-2024
Элина Свитолина - Елена Рыбакина: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 03.06.2024 ⋇ Теннис онлайн на UA-Футбол "
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3 июня начинается вторая заключительная неделя Открытого чемпионата Франции по теннису - Roland Garros-2024. Часть наших спортсменок успели выбыть из соревнований, однако мы имеем представительниц как в одиночке, так и парном разряде.
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Единственная наша в одиночке Элина Свитолина (WTA №19) в четвертом раунде сыграет против представительницы Казахстана Елены Рыбакиной (WTA №4). Матч состоится на корте им. Филиппа Шатрие. Начало игры в 12:00 по киевскому времени.
Roland Garros-2024. 1/8 финала
Элина Свитолина - Елена Рыбакина
Начало - в 12:00
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