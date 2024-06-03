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Элина Свитолина потерпела поражение в матче за выход в четвертьфинал Ролан Гаррос

Теннис
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Украинская теннисистка покидает соревнования

Элина Свитолина потерпела поражение в матче за выход в четвертьфинал Ролан Гаррос

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Элина Свитолина потерпела поражение в четвертом круге Открытого чемпионата Франции. В матче за выход в четвертьфинал она не смогла обыграть Елену Рыбакину из Казахстана.

Париж, Франция. Четвертый круг

Элина Свитолина (Украина) - Елена Рыбакина (Казахстан, 4) 4:6, 3:6

Матч длился 1 час и 11 минут. За это время украинка пять раз подала навылет, допустила три двойные ошибки, проиграла четыре гейма на своей подаче и сделала два брейка.

Элина Свитолина в шестой раз сыграла в четвертом круге Открытого чемпионата Франции.

Элина Свитолина по итогам Ролан Гаррос покинет топ-20 мирового рейтинга и станет второй ракеткой Украины, отдав лидерство Марте Костюк.

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