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Марта Костюк вышла в 1/8 финала Roland Garros в паре

Теннис

Для этого понадобилось всего два сета

Марта Костюк вышла в 1/8 финала Roland Garros в паре

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Гресь Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Марта Костюк вышла в 1/8 финала Открытого чемпионата Франции - Roland Garros.

Наша спортсменка в паре с румынкой Еленой-Габриэлой Русе одолели чешско-испанский дуэт Мария Боузкова/Сара Соррибес Тормо. Счет матча 2-0 (6-3; 6-4) в пользу триумфаторок встречи, в активе которых 2 подачи на вылет, 43 виннера, 6 из 16 использованных брейков, 25 невынужденных и 2 двойные ошибки. Игра длилась 2 часа и 3 минуты.

В следующем раунде соревнований Костюк и Русе сыграют против канадо-новозеландской пары Лейла Фернандес/Эрин Рутклифф.

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