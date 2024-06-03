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Стефанос Циципас и Паула Бадоса снялись с микста Ролан Гаррос-2024

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Теннисисты покидают соревнования

Стефанос Циципас и Паула Бадоса снялись с микста Ролан Гаррос-2024

Фото: Roland-Garros

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Двукратный финалист турниров серии "Большого шлема", девятая ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас и Паула Бадоса снялись с микста на "Ролан Гаррос 2024".

Сегодня в первом круге пара должна была встретиться с Еной Шибахарой и Натаниэлем Лэммонсом. Те прошли во второй раунд без борьбы.

Напомним, в одиночном турнире на Ролан Гаррос Циципас сыграет в 1/4 финала с третьей ракеткой мира испанским теннисистом Карлосом Алькарасом. Также в парном разряде Стефанос с братом Петросом поборются с Иваном Додигом и Остином Крайчеком.

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