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Людмила Киченок и Елена Остапенко покидают Ролан Гаррос-2024
Украинско-латвийский дуэт не смог преодолеть второй круг соревнований
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Людмила Киченок в дуэте с латвийской теннисисткой Еленой Остапенко покидают "Ролан Гаррос-2024".
Киченок и Остапенко во втором круге не смогли обыграть Амину Аншби и Анастасию Детюк из Чехии.
Ролан Гаррос-2024. Основная сетка. Парный разряд. Второй круг
Людмила Киченок/ Елена Остапенко — Амина Аншби/Анастасия Детюк 6:3, 6:7, 2:6
Матч продолжался 2 часа 35 минут. Украинско-латвийский дуэт 4 раза подали навылет, допустили 8 двойных ошибок и реализовали 4 из 12 брейк-поинтов. На их счету 51 виннер и 67 непринужденных ошибок.
Киченок и Остапенко во второй раз подряд уступили на этой стадии Ролан Гаррос.
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