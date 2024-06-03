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Людмила Киченок и Елена Остапенко покидают Ролан Гаррос-2024

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Украинско-латвийский дуэт не смог преодолеть второй круг соревнований

Людмила Киченок и Елена Остапенко покидают Ролан Гаррос-2024

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Людмила Киченок в дуэте с латвийской теннисисткой Еленой Остапенко покидают "Ролан Гаррос-2024".

Киченок и Остапенко во втором круге не смогли обыграть Амину Аншби и Анастасию Детюк из Чехии.

Ролан Гаррос-2024. Основная сетка. Парный разряд. Второй круг

Людмила Киченок/ Елена Остапенко — Амина Аншби/Анастасия Детюк 6:3, 6:7, 2:6

Матч продолжался 2 часа 35 минут. Украинско-латвийский дуэт 4 раза подали навылет, допустили 8 двойных ошибок и реализовали 4 из 12 брейк-поинтов. На их счету 51 виннер и 67 непринужденных ошибок.

Киченок и Остапенко во второй раз подряд уступили на этой стадии Ролан Гаррос.

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