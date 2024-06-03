Новак Джокович взял медецинский перерыв в матче с Франсиско Серундоло

В эти минуты проходит матч 1/8 финала "Ролан Гаррос" — 2024 между первой ракеткой мира из Сербии Новаком Джоковичем и представителем Аргентины Франсиско Серундоло. Во втором сете Джоковичу понадобился медицинский перерыв из-за проблем с ногой.

Отметим, Джокович вышел на матч с пластырем на месте повреждения.

На данный момент Джокович продолжает выступление в матче. Он одержал уверенную победу в первом сете со счётом 6:1. И во втором 5:7. Победитель матча встретится в сильнейшим в паре Тейлор Фритц — Каспер Рууд.