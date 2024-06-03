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Новак Джокович взял медецинский перерыв в матче с Франсиско Серундоло

Теннис

Серб вышел с пластырем на месте повреждения

Новак Джокович взял медецинский перерыв в матче с Франсиско Серундоло

Фото: twitter.com

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

В эти минуты проходит матч 1/8 финала "Ролан Гаррос" — 2024 между первой ракеткой мира из Сербии Новаком Джоковичем и представителем Аргентины Франсиско Серундоло. Во втором сете Джоковичу понадобился медицинский перерыв из-за проблем с ногой.

Отметим, Джокович вышел на матч с пластырем на месте повреждения.

На данный момент Джокович продолжает выступление в матче. Он одержал уверенную победу в первом сете со счётом 6:1. И во втором 5:7. Победитель матча встретится в сильнейшим в паре Тейлор Фритц — Каспер Рууд.

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