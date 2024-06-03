Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Новак Джокович взял медецинский перерыв в матче с Франсиско Серундоло
Серб вышел с пластырем на месте повреждения
Фото: twitter.com
В эти минуты проходит матч 1/8 финала "Ролан Гаррос" — 2024 между первой ракеткой мира из Сербии Новаком Джоковичем и представителем Аргентины Франсиско Серундоло. Во втором сете Джоковичу понадобился медицинский перерыв из-за проблем с ногой.
Отметим, Джокович вышел на матч с пластырем на месте повреждения.
На данный момент Джокович продолжает выступление в матче. Он одержал уверенную победу в первом сете со счётом 6:1. И во втором 5:7. Победитель матча встретится в сильнейшим в паре Тейлор Фритц — Каспер Рууд.
Популярное сейчас
- Мирон Маркевич ответил на вопрос, остается ли он в Карпатах
- Официально: Клуб УПЛ остался без президента
- Германия - Украина. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча сборных
- Свитолина – о матче с Рыбакиной: Я знаю, что ее игра не изменилась, только стала стабильнее
- Зинченко вместе з Новою Поштою обеспечат жильем семейство из Бахмута. ВИДЕО
- Отдых перед Евро. Лидер Ливерпуля отправился отдыхать в Монако и посетил Гран-при Формулы-1. ФОТО