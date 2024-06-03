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Ролан Гаррос-2024. Новак Джокович одержал волевую победу на пути к четвертьфиналу
Серб продолжает борьбу за титул
Getty Images/Global Images Ukraine
Сербский теннисист первая ракетка мира Новак Джокович вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции — 2024.
В матче 1/8 финала он в пяти сетах обыграл представителя Аргентины 27-ю ракетку мира Франсиско Серундоло.
Ролан Гаррос. Четвертый круг
Новак Джокович — Франсиско Серундоло 6:1, 5:7, 3:6, 7:5, 6:3
Продолжительность матча составила 4 часа 40 минут. За это время Джокович выполнил шесть подач навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 6 брейк-пойнтов из 11. На счету Серундоло три эйса, две двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнтов из 19 заработанных.
В четвертьфинале "Ролан Гаррос" Джокович сыграет с победителем пары Каспер Рууд — Тейлор Фритц.
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