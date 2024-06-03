Ролан Гаррос-2024. Новак Джокович одержал волевую победу на пути к четвертьфиналу

Сербский теннисист первая ракетка мира Новак Джокович вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции — 2024.

В матче 1/8 финала он в пяти сетах обыграл представителя Аргентины 27-ю ракетку мира Франсиско Серундоло.

Ролан Гаррос. Четвертый круг

Новак Джокович — Франсиско Серундоло 6:1, 5:7, 3:6, 7:5, 6:3

Продолжительность матча составила 4 часа 40 минут. За это время Джокович выполнил шесть подач навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 6 брейк-пойнтов из 11. На счету Серундоло три эйса, две двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнтов из 19 заработанных.

В четвертьфинале "Ролан Гаррос" Джокович сыграет с победителем пары Каспер Рууд — Тейлор Фритц.