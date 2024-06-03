  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Ролан Гаррос-2024. Новак Джокович одержал волевую победу на пути к четвертьфиналу
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ролан Гаррос-2024. Новак Джокович одержал волевую победу на пути к четвертьфиналу

Теннис

Серб продолжает борьбу за титул

Ролан Гаррос-2024. Новак Джокович одержал волевую победу на пути к четвертьфиналу

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Сербский теннисист первая ракетка мира Новак Джокович вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции — 2024.

В матче 1/8 финала он в пяти сетах обыграл представителя Аргентины 27-ю ракетку мира Франсиско Серундоло.

Ролан Гаррос. Четвертый круг

Новак Джокович — Франсиско Серундоло 6:1, 5:7, 3:6, 7:5, 6:3

Продолжительность матча составила 4 часа 40 минут. За это время Джокович выполнил шесть подач навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 6 брейк-пойнтов из 11. На счету Серундоло три эйса, две двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнтов из 19 заработанных.

В четвертьфинале "Ролан Гаррос" Джокович сыграет с победителем пары Каспер Рууд — Тейлор Фритц.

По теме
yellow-arrow
Новак Джокович установил рекорд по количеству побед на ТБШ в одиночном разряде
yellow-arrow
Новак Джокович взял медецинский перерыв в матче с Франсиско Серундоло
yellow-arrow
Людмила Киченок и Елена Остапенко покидают Ролан Гаррос-2024
Новак Джокович
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости