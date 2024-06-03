Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Новак Джокович установил рекорд по количеству побед на ТБШ в одиночном разряде
Серб вышел в следующий раунд соревнований
Фото: Getty Images
3 июня, сербский теннисист первая ракетка мира Новак Джокович вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции — 2024 и установил рекорд по количеству побед на турнирах "Большого шлема" в одиночном разряде.
В матче 1/8 финала он в пяти сетах обыграл представителя Аргентины 27-ю ракетку мира Франсиско Серундоло.
Встреча завершилась со счётом 6:1, 5:7, 3:6, 7:5, 6:3 в пользу серба. Эта победа стала для Джоковича 370-й в рамках турниров серии "Большого шлема". По данному показателю он обогнал бывшую первую ракетку мира из Швейцарии Роджера Федерера. Также в тройку по количеству побед на ТБШ входит 23-кратная чемпионка турниров "Большого шлема" в женском одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира американка Серена Уильямс (367 выигранных матчей).
В четвертьфинале "Ролан Гаррос" Джокович сыграет с победителем пары Каспер Рууд — Тейлор Фритц.
Популярное сейчас
- Германия - Украина. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию товарищеского матча
- Тайм Дортмунда, пик ментальной машины Анчелотти, будущее Лунина в Мадриде. Обзор финала ЛЧ
- Германия - Украина. Анонс и прогноз товарищеского матча на 3.06.2024
- Янник Синнер повторил достижение Джоковича и Надаля, обыграв россиянина
- "Мое вдохновение, моя мотивация, моя любовь, мое все". Лунин после победы в ЛЧ признался в любви своей жене Анастасии. ФОТО
- Красотка дня. Главная фанатка Коваленко в Италии. ФОТО