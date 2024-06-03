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Новак Джокович установил рекорд по количеству побед на ТБШ в одиночном разряде

Теннис
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Серб вышел в следующий раунд соревнований

Новак Джокович установил рекорд по количеству побед на ТБШ в одиночном разряде

Фото: Getty Images

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

3 июня, сербский теннисист первая ракетка мира Новак Джокович вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции — 2024 и установил рекорд по количеству побед на турнирах "Большого шлема" в одиночном разряде.

В матче 1/8 финала он в пяти сетах обыграл представителя Аргентины 27-ю ракетку мира Франсиско Серундоло.

Встреча завершилась со счётом 6:1, 5:7, 3:6, 7:5, 6:3 в пользу серба. Эта победа стала для Джоковича 370-й в рамках турниров серии "Большого шлема". По данному показателю он обогнал бывшую первую ракетку мира из Швейцарии Роджера Федерера. Также в тройку по количеству побед на ТБШ входит 23-кратная чемпионка турниров "Большого шлема" в женском одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира американка Серена Уильямс (367 выигранных матчей).

В четвертьфинале "Ролан Гаррос" Джокович сыграет с победителем пары Каспер Рууд — Тейлор Фритц.

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