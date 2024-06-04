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Кори Гауфф вышла в полуфинал Ролан Гаррос-2024

Теннис

В четвертьфинальном матче она обыграла Онс Жабер

Кори Гауфф вышла в полуфинал Ролан Гаррос-2024

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпионка US Open – 2023, третья ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф уверенно вышла в полуфинал "Ролан Гаррос" — 2024, который продлится до 8 июня.

В матче 1/4 финала Кори Гауфф обыграла девятую ракетку мира Онс Жабер из Туниса.

Ролан Гаррос. 1/4 финала

Кори Гауфф — Онс Жабер 4:6, 6:2, 6:3

Встреча продлилась 1 час 58 минут. В её рамках Гауфф три раза подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Жабер четыре эйса, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из восьми.

За выход в финал Гауфф сыграет с победительницей матча Ига Швёнтек (Польша) — Маркета Вондроушова (Чехия).

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Онс Жабер Кори Гауфф
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