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Алекс Де Минор стал первым австралийцем за последние 20 лет, вышедшим в четвертьфинал Ролан Гаррос
Теннистист продолжает борьбу за титул
Фото: БТУ
11-я ракетка мира из Австралии Алекс де Минор стал первым австралийцем, вышедшим в четвертьфинал мужского одиночного разряда на "Ролан Гаррос", с тех пор, как 20 лет назад, в 2004 году, Ллейтон Хьюитт вышел в четвертьфинал.
В матче 1/8 финала Открытого чемпионата Франции — 2024 австралиец обыграл Даниила Медведева.
Встреча закончилась со счётом 4:6, 6:2, 6:1, 6:3 в пользу де Минора.
В четвертьфинале Алекс де Минор сыграет с четвертой ракеткой мира немецким теннисистом Александром Зверевым. Встреча запланирована на 5 июня.
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