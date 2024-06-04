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Алекс Де Минор стал первым австралийцем за последние 20 лет, вышедшим в четвертьфинал Ролан Гаррос

Теннис

Теннистист продолжает борьбу за титул

Алекс Де Минор стал первым австралийцем за последние 20 лет, вышедшим в четвертьфинал Ролан Гаррос

Фото: БТУ

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

11-я ракетка мира из Австралии Алекс де Минор стал первым австралийцем, вышедшим в четвертьфинал мужского одиночного разряда на "Ролан Гаррос", с тех пор, как 20 лет назад, в 2004 году, Ллейтон Хьюитт вышел в четвертьфинал.

В матче 1/8 финала Открытого чемпионата Франции — 2024 австралиец обыграл Даниила Медведева.

Встреча закончилась со счётом 4:6, 6:2, 6:1, 6:3 в пользу де Минора.

В четвертьфинале Алекс де Минор сыграет с четвертой ракеткой мира немецким теннисистом Александром Зверевым. Встреча запланирована на 5 июня.

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Алекс де Минор
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