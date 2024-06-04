Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Рафаэль Надаль может сыграть на Олимпийских играх
Испанец может воспользоваться защищенным рейтингом
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
22-кратный чемпион турниров серии "Большого шлема" испанский теннисист Рафаэль Надаль может выступить на Олимпийских играх в Париже (Франция) благодаря защищённому рейтингу. На данный момент он является 275-й ракеткой мира.
Напомним, от каждой страны на Олимпиаду-2024 квалифицируются по четыре теннисиста с наилучшим рейтингом по состоянию на 10 июня (после окончания "Ролан Гаррос"). Но спортсмены, пропустившие долгое время из-за травмы и опустившиеся в мировой классификации, могут использовать защищённый рейтинг.
Таким образом, состав мужской сборной Испании на Олимпийские игры — 2024 выглядит следующим образом:
Карлос Алькарас, третья ракетка мира;
Алехандро Давидович-Фокина, 32;
Рафаэль Надаль, 275 (защищённый рейтинг);
Пабло Карреньо-Буста, 1049 (защищённый рейтинг).
Популярное сейчас
- Не только Трубин. Bild назвал второго лучшего игрока сборной Украины в матче с Германией
- Лунина приглашают в АПЛ
- Ничья Украины и Германии, Реал объявил о подписании Мбаппе, новый тренер Челси. Главные новости за 3 июня
- Элина Свитолина - Ана Богдан. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Roland Garros-2024
- Красотка дня. Главная фанатка Коваленко в Италии. ФОТО
- Отдых перед Евро. Лидер Ливерпуля отправился отдыхать в Монако и посетил Гран-при Формулы-1. ФОТО