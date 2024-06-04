Рафаэль Надаль может сыграть на Олимпийских играх

22-кратный чемпион турниров серии "Большого шлема" испанский теннисист Рафаэль Надаль может выступить на Олимпийских играх в Париже (Франция) благодаря защищённому рейтингу. На данный момент он является 275-й ракеткой мира.

Напомним, от каждой страны на Олимпиаду-2024 квалифицируются по четыре теннисиста с наилучшим рейтингом по состоянию на 10 июня (после окончания "Ролан Гаррос"). Но спортсмены, пропустившие долгое время из-за травмы и опустившиеся в мировой классификации, могут использовать защищённый рейтинг.

Таким образом, состав мужской сборной Испании на Олимпийские игры — 2024 выглядит следующим образом:

Карлос Алькарас, третья ракетка мира;

Алехандро Давидович-Фокина, 32;

Рафаэль Надаль, 275 (защищённый рейтинг);

Пабло Карреньо-Буста, 1049 (защищённый рейтинг).