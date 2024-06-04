Ига Швёнтек отдала сопернице два гейма и вышла в полуфинал Ролан Гаррос-2024

Сегодня, 4 июня, первая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек одержала победу над Маркетой Вондроушовой из Чехии (шестая в рейтинге WTA) в четвертьфинале "Ролан Гаррос" — 2024.

Ролан Гаррос. 1/4 финала

Ига Швёнтек — Маркета Вондроушова 6:0, 6:2

Это 40-я победа польской спортсменки над теннисистками из топ-10 рейтинга WTA.

Напомним, ранее онавышла на второе место среди действующих теннисисток по количеству побед со счётом 6:0, 6:0.

В полуфинале Открытого чемпионата Франции Швёнтек встретится с третьей ракеткой мира Кори Гауфф из США.