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Ига Швёнтек отдала сопернице два гейма и вышла в полуфинал Ролан Гаррос-2024
Польская теннисистка продолжает борьбу за титул
Фото: tennisnet
Сегодня, 4 июня, первая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек одержала победу над Маркетой Вондроушовой из Чехии (шестая в рейтинге WTA) в четвертьфинале "Ролан Гаррос" — 2024.
Ролан Гаррос. 1/4 финала
Ига Швёнтек — Маркета Вондроушова 6:0, 6:2
Это 40-я победа польской спортсменки над теннисистками из топ-10 рейтинга WTA.
Напомним, ранее онавышла на второе место среди действующих теннисисток по количеству побед со счётом 6:0, 6:0.
В полуфинале Открытого чемпионата Франции Швёнтек встретится с третьей ракеткой мира Кори Гауфф из США.
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