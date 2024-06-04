Марта Костюк вышла в четвертьфинал парного розряда Ролан Гаррос-2024

Украинская теннисистка Марта Костюк продолжает участие на Открытом чемпионате Франции. В дуэте с Еленой-Габриэлой Русе она обыграла Лейлу Фернандес и Эрин Раутлифф.

Париж, Франция. Третий круг

Марта Костюк/Елена-Габриэла Русе (Украина/Румыния) - Лейла Фернандес/Эрин Раутлифф (Канада/Новая Зеландия, 9) 6:1, 6:4

Костюк и Русе не проиграли ни одного сета и второй раз сыграют в четвертьфинале турнира.

Следующими соперницами украинско-румынской пары будет дуэт Мирра Андреева/Вера Звонарёва (-).