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Марта Костюк вышла в четвертьфинал парного розряда Ролан Гаррос-2024
Украинка продолжает борьбу за титул
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Марта Костюк продолжает участие на Открытом чемпионате Франции. В дуэте с Еленой-Габриэлой Русе она обыграла Лейлу Фернандес и Эрин Раутлифф.
Париж, Франция. Третий круг
Марта Костюк/Елена-Габриэла Русе (Украина/Румыния) - Лейла Фернандес/Эрин Раутлифф (Канада/Новая Зеландия, 9) 6:1, 6:4
Костюк и Русе не проиграли ни одного сета и второй раз сыграют в четвертьфинале турнира.
Следующими соперницами украинско-румынской пары будет дуэт Мирра Андреева/Вера Звонарёва (-).
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