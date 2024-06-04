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Новак Джокович снялся с Ролан Гаррос-2024
Причиной стала травма
Первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович снялся с Открытого чемпионата Франции — 2024 из-за травмы колена. МРТ показала повреждение мениска.
Вчера, 3 июня, в матче за выход в четвертьфинал "Ролан Гаррос" Джокович играл с 27-й ракеткой мира Франсиско Серундоло.
Встреча завершилась со счётом 6:1, 5:7, 3:6, 7:5, 6:3 в пользу серба. Джокович неоднократно жаловался на качество корта. В одном из эпизодов серб поскользнулся и получил повреждение.
Ранее, в этом же матче, серб воспользовался медицинским перерывом, но не стал сниматься с игры.
Напомним, что Открытый чемпионат Франции по теннису проходит в Париже на грунтовых кортах "Ролан Гаррос" с 26 мая по 9 июня 2024 года.
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