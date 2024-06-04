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Янник Синнер возглавит рейтинг АТР по окончании Ролан Гаррос-2024
Итальянец обойдет Новака Джоковича
Итальянский теннисист Янник Синнер станет первой ракеткой мира по окончании Открытого чемпионата Франции — 2024.
Сегодня, 4 июня, стало известно, что действующая первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович снялся с "Ролан Гаррос" — 2024 из-за травмы колена. МРТ показала повреждение мениска, сообщает источник.
Напомним, что основной турнир "Ролан Гаррос" — 2024 у мужчин проходит с 26 мая по 9 июня.
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