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Янник Синнер возглавит рейтинг АТР по окончании Ролан Гаррос-2024

Теннис

Итальянец обойдет Новака Джоковича

Янник Синнер возглавит рейтинг АТР по окончании Ролан Гаррос-2024

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Итальянский теннисист Янник Синнер станет первой ракеткой мира по окончании Открытого чемпионата Франции — 2024.

Сегодня, 4 июня, стало известно, что действующая первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович снялся с "Ролан Гаррос" — 2024 из-за травмы колена. МРТ показала повреждение мениска, сообщает источник.

Напомним, что основной турнир "Ролан Гаррос" — 2024 у мужчин проходит с 26 мая по 9 июня.

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Янник Синнер
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