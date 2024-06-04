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Янник Синнер вышел в полуфинал Ролан Гаррос-2024
Итальянский теннисист переиграл Григора Димитрова
Итальянский теннисист вторая ракетка мира Янник Синнер вышел в полуфинал Открытого чемпионата Франции — 2024.
В матче четвертьфинала он обыграл болгарского теннисиста, 10-ю ракетку мира Григора Димитрова.
Продолжительность матча составила 2 часа 29 минут. За это время Синнер выполнил восемь подач навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из десяти. На счету Димитрова пять эйсов, пять двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из двух.
В полуфинале "Ролан Гаррос" Синнер сыграет с победителем пары Стефанос Циципас — Карлос Алькарас.
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