Янник Синнер вышел в полуфинал Ролан Гаррос-2024

Итальянский теннисист вторая ракетка мира Янник Синнер вышел в полуфинал Открытого чемпионата Франции — 2024.

В матче четвертьфинала он обыграл болгарского теннисиста, 10-ю ракетку мира Григора Димитрова.

Ролан Гаррос. 1/4 финала

Григор Димитров — Янник Синнер 6:2, 6:4, 7:6

Продолжительность матча составила 2 часа 29 минут. За это время Синнер выполнил восемь подач навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из десяти. На счету Димитрова пять эйсов, пять двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из двух.

В полуфинале "Ролан Гаррос" Синнер сыграет с победителем пары Стефанос Циципас — Карлос Алькарас.