Джокович: Мне очень грустно сообщать, что мне пришлось сняться с Ролан Гаррос

Первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович впервые прокомментировал своё снятие с Открытого чемпионата Франции по теннису — 2024.

"Мне очень грустно сообщать, что мне пришлось сняться с "Ролан Гаррос". Я играл сердцем и выложил все свои силы во вчерашнем матче. К сожалению, из-за разрыва мениска в правом колене моей команде пришлось принять сложное решение. После тщательного просмотра и консультации. Желаю удачи игрокам на этой неделе и искренне благодарю невероятных болельщиков за любовь и постоянную поддержку. До скорой встречи. С любовью и благодарностью, Ноле", — написал Джокович в своих социальных сетях.