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Джокович: Мне очень грустно сообщать, что мне пришлось сняться с Ролан Гаррос

Теннис

Серб прокомментировал снятие с Открытого чемпионата Франции

Джокович: Мне очень грустно сообщать, что мне пришлось сняться с Ролан Гаррос

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович впервые прокомментировал своё снятие с Открытого чемпионата Франции по теннису — 2024.

"Мне очень грустно сообщать, что мне пришлось сняться с "Ролан Гаррос". Я играл сердцем и выложил все свои силы во вчерашнем матче. К сожалению, из-за разрыва мениска в правом колене моей команде пришлось принять сложное решение. После тщательного просмотра и консультации. Желаю удачи игрокам на этой неделе и искренне благодарю невероятных болельщиков за любовь и постоянную поддержку. До скорой встречи. С любовью и благодарностью, Ноле", — написал Джокович в своих социальных сетях.

Седьмая ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд, который должен был встретиться с Джоковичем в четвертьфинале турнира.

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