Две украинки сыграют сегодня на Roland Garros

5 июня состоятся четвертьфинальные поединки Открытого чемпионата Франции по теннису - Roland Garros-2024. До этой стадии соревнований дошли и наши спортсменки, которые продолжают свою борьбу в парном разряде.

Всего в среду выйдут на французские корты две украинки: Надежда Киченок вместе с японкой Мию Като (16-й номер посева в паре) в 1/4 финала сыграет против чешско-американского дуэта Катержина Синякова - Коко Гауфф (5-й номер посева в паре). Матч состоится на корте им. Филиппа Шатрие. Начало игры в 13:20 по киевскому времени.

Также Марта Костюк в паре с румынкой Еленой-Габриелой Русе (только украинка находится в топ-100 парного рейтинга) проведет свою встречу с нейтральным дуэтом Вера Звонарева - Мирра Андреева (только первая теннисистка находится в топ-100 парного рейтинга). Матч также состоится на корте им. Филиппа Шатрие. Начало игры в 15:55 по киевскому времени.

Напомним, что Открытый чемпионат Франции пройдет с 26 мая по 9 июня в Париже.