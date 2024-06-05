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Две украинки сыграют сегодня на Roland Garros

Теннис

Наши спортсменки продолжают свои выступления в парном разряде

Две украинки сыграют сегодня на Roland Garros

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Гресь Автор UA-Футбол
Новина українською

5 июня состоятся четвертьфинальные поединки Открытого чемпионата Франции по теннису - Roland Garros-2024. До этой стадии соревнований дошли и наши спортсменки, которые продолжают свою борьбу в парном разряде.

Всего в среду выйдут на французские корты две украинки: Надежда Киченок вместе с японкой Мию Като (16-й номер посева в паре) в 1/4 финала сыграет против чешско-американского дуэта Катержина Синякова - Коко Гауфф (5-й номер посева в паре). Матч состоится на корте им. Филиппа Шатрие. Начало игры в 13:20 по киевскому времени.

Также Марта Костюк в паре с румынкой Еленой-Габриелой Русе (только украинка находится в топ-100 парного рейтинга) проведет свою встречу с нейтральным дуэтом Вера Звонарева - Мирра Андреева (только первая теннисистка находится в топ-100 парного рейтинга). Матч также состоится на корте им. Филиппа Шатрие. Начало игры в 15:55 по киевскому времени.

Напомним, что Открытый чемпионат Франции пройдет с 26 мая по 9 июня в Париже.

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