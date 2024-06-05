Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Две украинки сыграют сегодня на Roland Garros
Наши спортсменки продолжают свои выступления в парном разряде
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
5 июня состоятся четвертьфинальные поединки Открытого чемпионата Франции по теннису - Roland Garros-2024. До этой стадии соревнований дошли и наши спортсменки, которые продолжают свою борьбу в парном разряде.
Всего в среду выйдут на французские корты две украинки: Надежда Киченок вместе с японкой Мию Като (16-й номер посева в паре) в 1/4 финала сыграет против чешско-американского дуэта Катержина Синякова - Коко Гауфф (5-й номер посева в паре). Матч состоится на корте им. Филиппа Шатрие. Начало игры в 13:20 по киевскому времени.
Также Марта Костюк в паре с румынкой Еленой-Габриелой Русе (только украинка находится в топ-100 парного рейтинга) проведет свою встречу с нейтральным дуэтом Вера Звонарева - Мирра Андреева (только первая теннисистка находится в топ-100 парного рейтинга). Матч также состоится на корте им. Филиппа Шатрие. Начало игры в 15:55 по киевскому времени.
Напомним, что Открытый чемпионат Франции пройдет с 26 мая по 9 июня в Париже.
Популярное сейчас
- Шахтер, вероятно, не будет продлевать контракт с Ракицким
- Арсенал готов летом продать Зинченко, - СМИ
- Ман Сити начал беспрецедентный судебный иск против АПЛ. Клуб обвиняет лигу в дискриминации
- Элина Свитолина потерпела поражение в матче за выход в четвертьфинал Ролан Гаррос
- "Мое вдохновение, моя мотивация, моя любовь, мое все". Лунин после победы в ЛЧ признался в любви своей жене Анастасии. ФОТО
- Зинченко вместе з Новою Поштою обеспечат жильем семейство из Бахмута. ВИДЕО