Карлос Алькарас одержал 50 побед на турнирах серии Большого шлема

Вчера, 4 июня, третья ракетка мира Карлос Алькарас обыграл девятую ракетку мира грека Стефаноса Циципаса в четвертьфинале теннисного турнира "Ролан Гаррос".

Таким образом, Алькарас добился своей 50-й победы на турнирах "Большого шлема" в Открытую эру. Для достижения испанцу хватило 60 матчей, лишь два теннисиста добились 50 побед раньше — Бьорн Борг и Джон Макинрой (59 матчей).

В полуфинале "Ролан Гаррос" Алькарас сыграет с Янником Синнером.