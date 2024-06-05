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Карлос Алькарас одержал 50 побед на турнирах серии Большого шлема

Теннис

Испанец добыл свою юбилейную победу в матче со Стефаносом Циципасом

Карлос Алькарас одержал 50 побед на турнирах серии Большого шлема

Фото: Getty Images

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Вчера, 4 июня, третья ракетка мира Карлос Алькарас обыграл девятую ракетку мира грека Стефаноса Циципаса в четвертьфинале теннисного турнира "Ролан Гаррос".

Таким образом, Алькарас добился своей 50-й победы на турнирах "Большого шлема" в Открытую эру. Для достижения испанцу хватило 60 матчей, лишь два теннисиста добились 50 побед раньше — Бьорн Борг и Джон Макинрой (59 матчей).

В полуфинале "Ролан Гаррос" Алькарас сыграет с Янником Синнером.

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