Новак Джокович пропустит Уимблдон из-за операции

Первой ракетке мира сербскому теннисисту Новаку Джоковичу будет сделана операция на мениске правого колена 5 июня, в клинике Парижа, где он сейчас находится. Об этом пишет французское издание L'Équipe.

Напомним, вчера, 4 июня, серб снялся с Открытого чемпионата Франции — 2024 из-за травмы колена. Тогда МРТ показала повреждение мениска.

Сообщается, что Джокович проведёт без тренировок минимум три недели, из-за чего лишится возможности выступить на Уимблдоне, который пройдёт с 1 по 14 июля.