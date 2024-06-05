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Новак Джокович пропустит Уимблдон из-за операции
Ранее серб снялся с Ролан Гарроос
Фото: AFP/Автор - неизвестен
Первой ракетке мира сербскому теннисисту Новаку Джоковичу будет сделана операция на мениске правого колена 5 июня, в клинике Парижа, где он сейчас находится. Об этом пишет французское издание L'Équipe.
Напомним, вчера, 4 июня, серб снялся с Открытого чемпионата Франции — 2024 из-за травмы колена. Тогда МРТ показала повреждение мениска.
Сообщается, что Джокович проведёт без тренировок минимум три недели, из-за чего лишится возможности выступить на Уимблдоне, который пройдёт с 1 по 14 июля.
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