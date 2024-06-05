Ига Швёнтек повторила рекорд 35-летней давности

Первая ракетка мира Ига Швёнтек в четвертьфинале "Ролан Гаррос" — 2024 одержала победу над шестой ракеткой мира Маркетой Вондроушовой — 6:0, 6:2.

Ранее в четвёртом круге (1/8 финала) турнира Швёнтек обыграла "под ноль" 41-ю в мировой классификации Анастасию Потапову — 6:0, 6:0.

Таким образом польская теннисистка установила рекорд XXI века, став игроком с наименьшим количеством суммарно отданных геймов в 1/8 финала и 1/4 финала одиночного турнира "Большого шлема" — два. Подобное удавалось Мартине Навратиловой, которая также отдала два гейма в сумме на этих стадиях на US Open — 1989, пишет Opta Ace.

В полуфинале "Ролан Гаррос" Швёнтек встретится с третьей ракеткой мира Кори Гауфф из США.