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Ига Швёнтек повторила рекорд 35-летней давности
Польская теннисистка проводит отличный сезон
Фото: wimbledon.com / Автор неизвестен
Первая ракетка мира Ига Швёнтек в четвертьфинале "Ролан Гаррос" — 2024 одержала победу над шестой ракеткой мира Маркетой Вондроушовой — 6:0, 6:2.
Ранее в четвёртом круге (1/8 финала) турнира Швёнтек обыграла "под ноль" 41-ю в мировой классификации Анастасию Потапову — 6:0, 6:0.
Таким образом польская теннисистка установила рекорд XXI века, став игроком с наименьшим количеством суммарно отданных геймов в 1/8 финала и 1/4 финала одиночного турнира "Большого шлема" — два. Подобное удавалось Мартине Навратиловой, которая также отдала два гейма в сумме на этих стадиях на US Open — 1989, пишет Opta Ace.
В полуфинале "Ролан Гаррос" Швёнтек встретится с третьей ракеткой мира Кори Гауфф из США.
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