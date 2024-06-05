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Надежда Киченок и Мию Като потерпели поражение в четвертьфинале парного разряда Ролан Гаррос
Теннисистки смогли выиграть лишь 2 гейма
ФТУ
Надежда Киченок и Мия Като потерпели поражение в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции. В матче за выход в полуфинал соревнований украинско-японская пара не смогла обыграть Коко Гауфф и Катержину Синякову
Париж, Франция. Четвертьфинал
Надежда Киченок/Мию Като (Украина/Япония) - Коко Гауфф/Катержина Синякова (США/Чехия) 0:6, 2:6
Матч продлился 49 минут. Для Киченок и Като этот четвертьфинал стал первым на турнире Grand Slam.
В полуфинале Коко Гауфф и Катержина Синякова сыграют против восьмых сеяных Кэролайн Доулхайд и Дезире Кравчик.
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