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Ясмин Паолини сенсационно обыграла Елену Рыбакину и вышла в полуфинал Ролан Гаррос
Итальянская теннисистка продолжает борьбу за титул
Фото: Tiscali Sport
Чемпионка Уимблдона-2022, четвёртая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина завершила своё выступление на Открытом чемпионата Франции – 2024.
В четвертьфинальном матче Рыбакина усткпила 15-й ракетке мира представительнице Италии Ясмин Паолини, которая дебютировала на данной стадии турниров "Большого шлема".
Ролан Гаррос. 1/4 финала
Ясмин Паолини — Елена Рыбакина 6:2, 4:6, 6:4
Встреча теннисисток продлилась 2 часа и 5 минут. В рамках встречи Рыбакина 10 раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 11 заработанных. На счету Паолини один эйс, одна двойная ошибка и 7 реализованных брейк-пойнтов из 16.
Следующей соперницей Паолини в Париже станет Мирра Андреева.
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