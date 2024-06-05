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Ясмин Паолини сенсационно обыграла Елену Рыбакину и вышла в полуфинал Ролан Гаррос

Теннис

Итальянская теннисистка продолжает борьбу за титул

Ясмин Паолини сенсационно обыграла Елену Рыбакину и вышла в полуфинал Ролан Гаррос

Фото: Tiscali Sport

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпионка Уимблдона-2022, четвёртая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина завершила своё выступление на Открытом чемпионата Франции – 2024.

В четвертьфинальном матче Рыбакина усткпила 15-й ракетке мира представительнице Италии Ясмин Паолини, которая дебютировала на данной стадии турниров "Большого шлема".

Ролан Гаррос. 1/4 финала

Ясмин Паолини — Елена Рыбакина 6:2, 4:6, 6:4

Встреча теннисисток продлилась 2 часа и 5 минут. В рамках встречи Рыбакина 10 раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 11 заработанных. На счету Паолини один эйс, одна двойная ошибка и 7 реализованных брейк-пойнтов из 16.

Следующей соперницей Паолини в Париже станет Мирра Андреева.

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