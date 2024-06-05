Костюк и Русе вышли в полуфинал парного турнира Ролан Гаррос-2024

5 июня состоялся матч 1/4 финала, в котором Марта Костюк и Елена-Габриэла Русе одержали победу над Мирой Андреевой и Верой Звонарёвой.

Украинско-румынская пара будет бороться за выход в финал Открытого чемпионата Франции

Соперницы Костюк и Русе снялись с турнира до начала матча. Марта и Елена-Габриэла во второй раз сыграют в полуфинале турнира Grand Slam.

Дальше украинско-румынская пара встретится с дуэтом Сара Эррани / Жасмин Паолини (Италия).