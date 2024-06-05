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Костюк и Русе вышли в полуфинал парного турнира Ролан Гаррос-2024
Украинско-румынская пара продолжает борьбу за титул
Getty Images/Global Images Ukraine
5 июня состоялся матч 1/4 финала, в котором Марта Костюк и Елена-Габриэла Русе одержали победу над Мирой Андреевой и Верой Звонарёвой.
Украинско-румынская пара будет бороться за выход в финал Открытого чемпионата Франции
Соперницы Костюк и Русе снялись с турнира до начала матча. Марта и Елена-Габриэла во второй раз сыграют в полуфинале турнира Grand Slam.
Дальше украинско-румынская пара встретится с дуэтом Сара Эррани / Жасмин Паолини (Италия).
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