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Костюк и Русе вышли в полуфинал парного турнира Ролан Гаррос-2024

Теннис
Обновлено

Украинско-румынская пара продолжает борьбу за титул

Костюк и Русе вышли в полуфинал парного турнира Ролан Гаррос-2024

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

5 июня состоялся матч 1/4 финала, в котором Марта Костюк и Елена-Габриэла Русе одержали победу над Мирой Андреевой и Верой Звонарёвой.

Украинско-румынская пара будет бороться за выход в финал Открытого чемпионата Франции

Соперницы Костюк и Русе снялись с турнира до начала матча. Марта и Елена-Габриэла во второй раз сыграют в полуфинале турнира Grand Slam.

Дальше украинско-румынская пара встретится с дуэтом Сара Эррани / Жасмин Паолини (Италия).

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