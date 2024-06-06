Украинские теннисистки провалились на Ролан Гаррос: Свитолина потеряет статус первой ракетки Украины

Главный грунтовый турнир в мире тенниса уже близится к своему завершению. В мужском и женском разрядах уже определились все полуфиналисты. Но, к сожалению, среди них нет ни одного представителя Украины. В этом материале мы подробно разберем выступления наших теннисистов и теннисисток на третьем турнире Большого Шлема в этом сезоне.

Денис Молчанов

Отсутствие теннисистов с украинским паспортом среди участников ТБШ в мужском одиночном разряде уже не вызывает у нас никаких удивлений. И хотя сейчас еще свежи в памяти победы Стаховского над Федерером или Долгополова над Надалем, но смена поколений прошла не слишком гладко и, как результат, нам с вами, в основном, придется болеть только за представительниц женского тура, когда дело доходит до турниров самого высокого уровня.

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Вот и на нынешнем Ролан Гаррос единственным представителем Украины среди мужчин был Денис Молчанов, который вместе с австралийцем Джоном Смитом сыграл в парном разряде. Однако задержаться в Париже надолго у украино-австралийского дуэта не получилось, ведь в первом раунде они проиграли братьям Циципасам (6:7,4:6). Старший и более титулованный из них, кстати, вообще заявился играть на все три возможных разряда: в одиночном, в парном с братом и в смешанном со своей девушкой Паулой Бадосой.

Если же вернуться к матчу Молчанова, то он и его напарник не реализовали аж четыре сетбола в первой партии. Именно это во многом и решило судьбу раннего вылета единственного украинца с Ролан Гаррос-2024.

Ангелина Калинина

Больше всего огорчила болельщиков отечественного тенниса, вероятно, экс-первая ракетка Украины Ангелина Калинина, которая в первом же матче проиграла колумбийке Осорио Сереано. Ангелина подходила к этому поединку в статусе фаворита, ведь за неделю до начала Ролан Гаррос прошла три раунда на турнире в Страсбурге, где переиграла мощную Маркету Вондроушеву. Но, несмотря на такую хорошую форму, Калинина потерпела очень обидное поражение в своей первой же игре на парижских кортах.

Украинка уверенно забрала первый сет (6:3) и два раза вела с брейком во втором, но при счете "6:5" не реализовала три матчбола подряд. Этот момент морально надломил Калинину – она проиграла тай-брейк второй партии, а в третьей окончательно посыпалась. Ангелина снялась с матча при счете "1:4" в решающем сете. Стоит отметить, что в прошлом году Калинина также не смогла пройти барьер первого раунда в Париже.

Даяна Ястремская

Ястремская, пожалуй, провела самый стабильный турнир среди всех украинских теннисисток в этом году. Как по результатам, так и по уровню игры. В первом круге Даяна хоть и не без проблем, но переиграла Айлу Томлянович в трех сетах (6:3, 3:6, 6:3). В этом матче было видно, что украинка только "вкатывается" в турнир, но она старалась играть очень активно: 32 удара на вылет и 45 невынужденных ошибок.

В следующем раунде Ястремская разгромила китаянку Ван Яфань (6:2, 6:0). В этом поединке Даяна играла очень чисто и показала классный атакующий теннис. Такая игра даже заставила нас поверить в то, что она сможет навязать конкуренцию Коко Гофф в третьем круге, несмотря на то, что американка является третьей ракеткой мира.

Однако чуда не произошло. Ястремская выдала неплохой матч и даже иногда выигрывала очень классные розыгрыши, но на дистанции американка была стабильнее, что и повлияло на итоговый результат (6:2, 6:4).

Также хотелось бы добавить, что Ястремская и Калинина заявились еще и на парный турнир, но без шансов уступили уже в первом раунде.

Юлия Стародубцева

Юлия Стародубцева в этом году дебютировала в основной сетке Ролан Гаррос, но дебют этот пошел не по лучшему сценарию. Да, конечно, не стоит забывать, что украинка была вынуждена пробиваться на турнир через квалификацию, где в двух сетах обыграла Марину Стакушич, Ю Сяоди и свою соотечественницу Катарину Завацкую. Но такую уверенную игру в "квалах", Юлия, к сожалению, не смогла сохранить. Уже в первом круге основной сетки она уступила испанке Кристине Букси (4:6, 1:6).

Леся Цуренко

Еще одной украинской теннисисткой, которая разочаровала нас на Открытом Чемпионате Франции-2024, стала Леся Цуренко. Именно на нее мы возлагали большие надежды, ведь она, хоть и не находится в своей лучшей форме, но на прошлогоднем Ролан Гаррос Леся смогла сенсационно дойти аж до четвертьфинала. Однако повторить такой высокий результат украинке помешала травма. Уже в матче первого круга против Донны Векич она почувствовала дискомфорт в районе поясницы и снялась с поединка, не доиграв даже первый сет.

Элина Свитолина

Элина Свитолина подошла к соревнованиям в Париже в статусе первой ракетки Украины и в достаточно неплохой форме. Так, например, в Риме она лишь чудом упустила победу над Ариной Собаленко, которая является вторым номером в женском туре.

Однако Элина начала свои выступления на Ролан Гаррос-2024 не очень уверенно. В первом раунде она проиграла стартовый сет и была вынуждена отыгрываться против Каролины Плишковой. Этот камбэк добавил Свитолиной уверенности и она очень уверенно прошла следующие два круга, где были обыграны Диан Парри и Анна Богдан. Однако все эти соперницы были из серии тех, кого Свитолина в своем статусе обязана обыгрывать. А вот в четвертом раунде жребий подготовил для украинки серьезное испытание. Здесь ее ждала встреча с четвертой сеяной – Еленой Рыбакиной из Казахстана, которая два года назад становилась победительницей Уимблдона.

В этом матче Элина была очевидным аутсайдером, но в первом сете смогла навязать своей сопернице борьбу и однажды даже вела в счете. Однако на протяжении всего поединка Элине не хватало агрессии, поэтому Рыбакина могла спокойно играть в привычный для себя атакующий теннис. Именно потеря инициативы и пассивность и стали причинами поражения для Свитолиной (4:6, 3:6). Более того, из-за этого проигрыша Элина теперь потеряет статус первой ракетки Украины, но обо всем по порядку.

Марта Костюк

Марту Костюк не зря считают одной из самых перспективных молодых теннисисток в туре, но на этом Ролан Гаррос украинские фанаты вряд ли могут быть довольны ее выступлением. Проблемы в игре Костюк появились уже в первом круге, когда она была на грани вылета от Лауры Пигосси (119 место в рейтинге).

В тот день Костюк спас дождь, из-за которого матч был приостановлен при счете (7:5, 6:7, 1:4). Эта пауза, очевидно, пошла Марте на пользу, ведь после возобновления поединка она выиграла все пять геймов подряд и вышла во второй раунд. Но уже тогда было ясно, что Костюк не находится в оптимальной форме. Об этом говорили ее заоблачные 73 невынужденные ошибки, которые она совершила в той игре. Эти опасения, к сожалению, подтвердились уже в следующем раунде, где она проиграла Донне Векич, которая, как мы помним, до этого выбила еще одну украинку – Лесю Цуренко.

На протяжении всего матча Костюк имела большие проблемы с тем, чтобы держать свою подачу, поэтому ее соперница смогла сделать брейк аж семь раз. На приеме Марта действовала значительно лучше, но ей очень не хватало стабильности в игре, а ошибки никуда не делись (хотя их и стало меньше, чем в матче первого круга).

Однако ложкой меда в бочке с дегтем для Костюк стало то, что после завершения Роллан Гаррос именно она станет первой ракеткой Украины, обойдя Свитолину, которая хоть и прошла аж три раунда в этом году, но не смогла защитить достаточно рейтинговых очков за 1/8-ю финала в 2023-м.

Ранее Костюк уже имела статус лучшей теннисистки Украины (в 2023), когда Свитолина только вернулась на корт после декретного отпуска, но Элина тогда обошла Марту во время Уимблдона-2023.

Также нельзя не отметить, что Костюк до сих пор продолжает соревноваться в парном разряде, где она выступает вместе с румынкой Еленой Русе. Девушки дошли до четвертьфинала, где должны были бы сыграть с дуэтом российских теннисисток – Арндреева/Звонарева. Однако зарубы с такой принципиальной вывеской не произошло. Российско-нейтральные теннисистки снялись с матча из-за того, что Андреева прошла в полуфинал в одиночном разряде и захотела отдохнуть перед этой стадией. Теперь Костюк и ее партнерша Русе сыграют в полуфинале против итальянок Сары Эррани и Ясмине Паолини. Поэтому нельзя не порадоваться, что, хоть и не в одиночном турнире, но представительница Украины все же добралась до такой решающей стадии соревнований. Поболеть за Костюк и Русе можно будет в полдень седьмого июня.

Людмила и Надежда Киченок

Людмила Киченок, которая является действующей победительницей Уимблдона (в смешанном разряде), на этот раз не смогла порадовать украинских фанатов тенниса. Играя в "паре" с Еленой Остапенко (Латвия), Людмила вылетела уже в первом круге.

Как мы уже определили, большинство украинок уже вылетели из основной сетки соревнования, но в парном разряде, кроме Костюк, борьбу довольно долго продолжала и Надежда Киченок, сестра Людмилы. Она вместе с японкой Мию Като дошла до четвертьфинала, одержав три победы подряд. Однако вчера дуэт украинки и японки, проиграл фавориткам парного турнира – Гофф и Синяковой.

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine