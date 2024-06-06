Ига Швёнтек вышла в финал Ролан Гаррос, обыграв Кори Гауфф

Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек вышла в финал "Ролан Гаррос". Она без проблем в двух сетах обыграла Кори Гауфф, занимающую третье место в рейтинге WTA.

Ролан Гаррос. 1/2 финала

Ига Швёнтек — Кори Гауфф 6:2, 6:4

Отметим, что спортсменки провели на корте 1 час 37 минут. Польская теннисистка реализовала четыре брейк-пойнта из семи, не допустила ни одной двойной ошибки и не выполнила эйсов. Американка сделала четыре двойные ошибки, выполнила три подачи навылет и смогла реализовать один брейк-пойнт из четырёх заработанных.