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Ига Швёнтек вышла в финал Ролан Гаррос, обыграв Кори Гауфф

Теннис
Обновлено

Польской теннисистке понадобилось около двух часов

Ига Швёнтек вышла в финал Ролан Гаррос, обыграв Кори Гауфф

Фото: twitter.com/WTA

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек вышла в финал "Ролан Гаррос". Она без проблем в двух сетах обыграла Кори Гауфф, занимающую третье место в рейтинге WTA.

Ролан Гаррос. 1/2 финала
Ига Швёнтек — Кори Гауфф 6:2, 6:4

Отметим, что спортсменки провели на корте 1 час 37 минут. Польская теннисистка реализовала четыре брейк-пойнта из семи, не допустила ни одной двойной ошибки и не выполнила эйсов. Американка сделала четыре двойные ошибки, выполнила три подачи навылет и смогла реализовать один брейк-пойнт из четырёх заработанных.

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