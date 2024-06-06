Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ига Швёнтек поборется за пятый финал турнира серии Большого шлема
В карьере польской теннисистки нет ни единого поражения в финалах соревнований
Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек вышла в свой пятый финал в карьере на турнирах серии "Большого шлема".
Напомним, что 6 июня, Швёнтек со счётом 6:2, 6:4 обыграла чемпионку US Open – 2023 американку Кори Гауфф в полуфинале "Ролан Гаррос" — 2024. Для польки финал, который состоится в субботу, 8 июня, станет третьим подряд на грунтовом "Шлеме".
Примечательно, что в карьере Швёнтек нет ни одного поражения в финалах мэйджоров. Три титула она добыла на "Ролан Гаррос" (2020, 2022, 2023), один — на US Open (2022).
Популярное сейчас
- "Там не будет мирных переговоров". Шольц рассказал об ожиданиях от саммита мира
- Поворознюк назвал имена кандидатов на должность нового тренера Ингульца
- Украина готовится к ЕВРО в рамках спаррингов, на очереди – Польша. Расписание футбола на 3 – 9 июня
- Свитолина – о матче с Рыбакиной: Я знаю, что ее игра не изменилась, только стала стабильнее
- "Мое вдохновение, моя мотивация, моя любовь, мое все". Лунин после победы в ЛЧ признался в любви своей жене Анастасии. ФОТО
- Зинченко вместе з Новою Поштою обеспечат жильем семейство из Бахмута. ВИДЕО