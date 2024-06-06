  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Ига Швёнтек поборется за пятый финал турнира серии Большого шлема
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ига Швёнтек поборется за пятый финал турнира серии Большого шлема

Теннис
Обновлено

В карьере польской теннисистки нет ни единого поражения в финалах соревнований

Ига Швёнтек поборется за пятый финал турнира серии Большого шлема

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек вышла в свой пятый финал в карьере на турнирах серии "Большого шлема".

Напомним, что 6 июня, Швёнтек со счётом 6:2, 6:4 обыграла чемпионку US Open – 2023 американку Кори Гауфф в полуфинале "Ролан Гаррос" — 2024. Для польки финал, который состоится в субботу, 8 июня, станет третьим подряд на грунтовом "Шлеме".

Примечательно, что в карьере Швёнтек нет ни одного поражения в финалах мэйджоров. Три титула она добыла на "Ролан Гаррос" (2020, 2022, 2023), один — на US Open (2022).

По теме
yellow-arrow
Ига Швёнтек: Нас с Гауфф ждёт ещё немало напряжённых матчей на высшем уровне
yellow-arrow
Ига Швёнтек вышла в финал Ролан Гаррос, обыграв Кори Гауфф
yellow-arrow
Украинские теннисистки провалились на Ролан Гаррос: Свитолина потеряет статус первой ракетки Украины
Ига Швёнтек
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости