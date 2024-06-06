Ига Швёнтек поборется за пятый финал турнира серии Большого шлема

Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек вышла в свой пятый финал в карьере на турнирах серии "Большого шлема".

Напомним, что 6 июня, Швёнтек со счётом 6:2, 6:4 обыграла чемпионку US Open – 2023 американку Кори Гауфф в полуфинале "Ролан Гаррос" — 2024. Для польки финал, который состоится в субботу, 8 июня, станет третьим подряд на грунтовом "Шлеме".

Примечательно, что в карьере Швёнтек нет ни одного поражения в финалах мэйджоров. Три титула она добыла на "Ролан Гаррос" (2020, 2022, 2023), один — на US Open (2022).