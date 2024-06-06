  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Ига Швёнтек: Нас с Гауфф ждёт ещё немало напряжённых матчей на высшем уровне
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ига Швёнтек: Нас с Гауфф ждёт ещё немало напряжённых матчей на высшем уровне

Теннис
Обновлено

Польская теннисистка высказалась о победе над американкой

Ига Швёнтек: Нас с Гауфф ждёт ещё немало напряжённых матчей на высшем уровне

Фото: wimbledon.com / Автор неизвестен

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек высказалась об игре американки Кори Гауфф в полуфинале "Ролан Гаррос".

Напомним, в этой стадии полька одержала победу со счётом 6:2, 6:4 и вышла в четвёртый финал Открытого чемпионата Франции по теннису.

"Я думаю, что она значительно прогрессирует. Вы можете видеть это по её результатам. Прошлогодний US Open показал, что она очень сильный игрок. Очевидно, что она ещё молодая и многие её победы впереди. Но приятно видеть, что уже сейчас она хорошо справляется со всеми проблемами, которые её окружают, потому что это непросто. Уверена, нас с Гауфф ждёт ещё немало напряжённых матчей на высшем уровне. Коко – одна из самых стабильных игроков", — сказала Швёнтек в интервью на корте.

Соперница Швёнтек по финалу Открытого чемпионата Франции по теннису — 2024 определится в матче Ясмин Паолини — Мирра Андреева.

По теме
yellow-arrow
Ига Швёнтек поборется за пятый финал турнира серии Большого шлема
yellow-arrow
Ига Швёнтек вышла в финал Ролан Гаррос, обыграв Кори Гауфф
yellow-arrow
Украинские теннисистки провалились на Ролан Гаррос: Свитолина потеряет статус первой ракетки Украины
Ига Швёнтек
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости