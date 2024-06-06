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Определились финалистки Ролан Гаррос-2024 в женском разряде
Нас ожидает интересный матч
Фото: Tennis Majors
12-я ракетка мира итальянка Ясмин Паолини вышла в финальный раунд "Ролан Гаррос" — 2024.
В полуфинальном матче она со счётом 6:3, 6:1 обыграла теннисистку без флага Мирру Андрееву (12).
Встреча Андреевой с 28-летней Паолини продлилась 1 час и 15 минут. В её рамках Андреева один раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и не реализовала шесть заработанных брейк-пойнтов. На счету Паолини один эйс, ни одной двойной ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из шести.
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Напомним, Мирра Андреева стала самой молодой полуфиналисткой турниров "Большого шлема" с 1997 года.
В дебютном финале турнира серии "Большого шлема" Паолини сыграет с действующей чемпионкой "Ролан Гаррос" первой ракеткой мира полькой Игой Швёнтек.
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