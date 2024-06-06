Иге Швёнтек покорилось историческое достижение на Ролан Гаррос

Четырёхкратная чемпионка турниров серии "Большого шлема", первая ракетка мира полька Ига Швёнтек на "Ролан Гаррос" — 2024 добилась уникального для WTA достижения.

23-летняя Швёнтек стала лишь третьей теннисисткой в истории с момента публикации рейтинга WTA в 1975 году, которой более трёх раз подряд удавалось выходить в финал Открытого чемпионата Франции в качестве первой ракетки мира после Мартины Навратиловой (1984-1987) и Штеффи Граф (1988-1990).

Напомним, 6 июня, Швёнтек вышла в финал текущего розыгрыша титула, обыграв чемпионку US Open – 2023 американку Кори Гауфф. Для Иги эта победа стала 20-й подряд на грунтовом "Шлеме".

За пятый в карьере титул на ТБШ Швёнтек сразится с Ясмин Паолини (Италия, 12)