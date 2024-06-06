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Ясмин Паолини стала пятой итальянкой, которой удалось выйти в финал турниров серии Большого шлема

Теннис

Последний раз представительнице Италии удававлось повторить подобное в 2015 году

Ясмин Паолини стала пятой итальянкой, которой удалось выйти в финал турниров серии Большого шлема

Фото: Tiscali Sport

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

15-я ракетка мира Ясмин Паолини стала пятой итальянкой в Открытой эре, кому удалось выйти в финал "Большого шлема".

Сегодня, 6 июня, в полуфинале "Ролан Гаррос" — 2024 Паолини обыграла Мирру Андрееву со счётом 6:3, 6:1.

Другие итальянки, выходившие в финал ТБШ:

Франческа Скьявоне: Открытый чемпионат Франции — 2010/2011;

Сара Эррани: Открытый чемпионат Франции — 2012;

Флавия Пеннетта: US Open — 2015;

Роберта Винчи: US Open — 2015.

Также Паолини стала третьей итальянкой в финале "Ролан Гаррос" после Скьявоне и Эррани.

В финале Открытого чемпионата Франции по теннису — 2024 Ясмин Паолини сыграет с первой ракеткой мира Игой Швёнтек из Польши.

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