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Ясмин Паолини стала пятой итальянкой, которой удалось выйти в финал турниров серии Большого шлема
Последний раз представительнице Италии удававлось повторить подобное в 2015 году
Фото: Tiscali Sport
15-я ракетка мира Ясмин Паолини стала пятой итальянкой в Открытой эре, кому удалось выйти в финал "Большого шлема".
Сегодня, 6 июня, в полуфинале "Ролан Гаррос" — 2024 Паолини обыграла Мирру Андрееву со счётом 6:3, 6:1.
Другие итальянки, выходившие в финал ТБШ:
Франческа Скьявоне: Открытый чемпионат Франции — 2010/2011;
Сара Эррани: Открытый чемпионат Франции — 2012;
Флавия Пеннетта: US Open — 2015;
Роберта Винчи: US Open — 2015.
Также Паолини стала третьей итальянкой в финале "Ролан Гаррос" после Скьявоне и Эррани.
В финале Открытого чемпионата Франции по теннису — 2024 Ясмин Паолини сыграет с первой ракеткой мира Игой Швёнтек из Польши.
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