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Ига Швёнтек сравнялась с Штеффи Граф по продолжительности победной серии на Ролан Гаррос
Польская теннисистка продолжает доминировать на Ролан Гаррос
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Четырёхкратная чемпионка турниров серии "Большого шлема", первая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек продолжает доминировать на "Ролан Гаррос".
Сегодня, 6 июня, Швёнтек вышла в финал текущего розыгрыша титула, со счётом 6:2, 6:4 обыграв чемпионку US Open – 2023 американку Кори Гауфф. Для Иги эта победа стала 20-й подряд на грунтовом "Шлеме".
Благодаря данной победе Швёнтек поднялась на четвёртое место в Открытой эре в рейтинге теннисисток по продолжительности победной серии на "Ролан Гаррос".
Лучшие теннисистки (в Открытой эре) по продолжительности победной серии на "Ролан Гаррос":
Крис Эверт (1974-1981, 29 побед);
Моника Селеш (1990-1996, 25 побед);
Жюстин Энен (2005-2010, 24 победы);
Ига Швёнтек (2022-2024, 20 побед);
Штеффи Граф (1987-1989, 20 побед).
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