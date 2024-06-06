Ига Швёнтек сравнялась с Штеффи Граф по продолжительности победной серии на Ролан Гаррос

Четырёхкратная чемпионка турниров серии "Большого шлема", первая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек продолжает доминировать на "Ролан Гаррос".

Сегодня, 6 июня, Швёнтек вышла в финал текущего розыгрыша титула, со счётом 6:2, 6:4 обыграв чемпионку US Open – 2023 американку Кори Гауфф. Для Иги эта победа стала 20-й подряд на грунтовом "Шлеме".

Благодаря данной победе Швёнтек поднялась на четвёртое место в Открытой эре в рейтинге теннисисток по продолжительности победной серии на "Ролан Гаррос".

Лучшие теннисистки (в Открытой эре) по продолжительности победной серии на "Ролан Гаррос":

Крис Эверт (1974-1981, 29 побед);

Моника Селеш (1990-1996, 25 побед);

Жюстин Энен (2005-2010, 24 победы);

Ига Швёнтек (2022-2024, 20 побед);

Штеффи Граф (1987-1989, 20 побед).