  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Беккер: Италия будет праздновать, когда Синнер станет первой ракеткой мира
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Беккер: Италия будет праздновать, когда Синнер станет первой ракеткой мира

Теннис

56-летний экс-теннисист считает, что это безумие

Беккер: Италия будет праздновать, когда Синнер станет первой ракеткой мира

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Бывшая первая ракетка мира немецкий 56-летний экс-теннисист Борис Беккер прокомментировал то, что итальянский теннисист, вторая ракетка мира Янник Синнер возглавит рейтинг ATP по итогам "Ролан Гаррос".

"Это исторический момент для тенниса, появился новый №1. Это безумие. Италия будет праздновать", - приводит слова Беккера Corriere dello Sport.

Напомним, сегодня, 7 июня, третья ракетка мира Карлос Алькарас сыграет со второй ракеткой мира Янником Синнером в полуфинальном матче теннисного турнира "Ролан Гаррос".

Турнир "Ролан Гаррос" проходит с 26 мая по 9 июня в Париже.

По теме
yellow-arrow
Ига Швёнтек сравнялась с Штеффи Граф по продолжительности победной серии на Ролан Гаррос
yellow-arrow
Ясмин Паолини стала пятой итальянкой, которой удалось выйти в финал турниров серии Большого шлема
yellow-arrow
Иге Швёнтек покорилось историческое достижение на Ролан Гаррос
теннис Янник Синнер
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости