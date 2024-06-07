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Беккер: Италия будет праздновать, когда Синнер станет первой ракеткой мира
56-летний экс-теннисист считает, что это безумие
Getty Images/Global Images Ukraine
Бывшая первая ракетка мира немецкий 56-летний экс-теннисист Борис Беккер прокомментировал то, что итальянский теннисист, вторая ракетка мира Янник Синнер возглавит рейтинг ATP по итогам "Ролан Гаррос".
"Это исторический момент для тенниса, появился новый №1. Это безумие. Италия будет праздновать", - приводит слова Беккера Corriere dello Sport.
Напомним, сегодня, 7 июня, третья ракетка мира Карлос Алькарас сыграет со второй ракеткой мира Янником Синнером в полуфинальном матче теннисного турнира "Ролан Гаррос".
Турнир "Ролан Гаррос" проходит с 26 мая по 9 июня в Париже.
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