Беккер: Италия будет праздновать, когда Синнер станет первой ракеткой мира

Бывшая первая ракетка мира немецкий 56-летний экс-теннисист Борис Беккер прокомментировал то, что итальянский теннисист, вторая ракетка мира Янник Синнер возглавит рейтинг ATP по итогам "Ролан Гаррос".

"Это исторический момент для тенниса, появился новый №1. Это безумие. Италия будет праздновать", - приводит слова Беккера Corriere dello Sport.

Напомним, сегодня, 7 июня, третья ракетка мира Карлос Алькарас сыграет со второй ракеткой мира Янником Синнером в полуфинальном матче теннисного турнира "Ролан Гаррос".

Турнир "Ролан Гаррос" проходит с 26 мая по 9 июня в Париже.