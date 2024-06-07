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Костюк и Русе проиграли в полуфинале парного Ролан Гаррос

Теннис
Обновлено

Украинка остановилась в шаге от финала

Костюк и Русе проиграли в полуфинале парного Ролан Гаррос

Фото: The New Yorker

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Марта Костюк и ее румынская напарница Елена Габриэла Русе уступили в полуфинальном матче Ролан Гаррос в парном женском разряде.

Они проиграли итальянскому дуэту в составе Ясмине Паолини и Сары Эррани.

Матч продолжался 2 часа 4 минуты и завершился со счетом 1:6, 6:4, 6:1.

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1/2 финала, 7 июня

Сара Эррани/Ясмине Паолини (Италия) - Марта Костюк (Украина)/Елена Габриэла Русе (Румыния) 1:6, 6:4, 6:1

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