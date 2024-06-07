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Костюк и Русе проиграли в полуфинале парного Ролан Гаррос
Украинка остановилась в шаге от финала
Фото: The New Yorker
Украинская теннисистка Марта Костюк и ее румынская напарница Елена Габриэла Русе уступили в полуфинальном матче Ролан Гаррос в парном женском разряде.
Они проиграли итальянскому дуэту в составе Ясмине Паолини и Сары Эррани.
Матч продолжался 2 часа 4 минуты и завершился со счетом 1:6, 6:4, 6:1.
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Roland Garros — Grand Slam
Парный женский разряд
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1/2 финала, 7 июня
Сара Эррани/Ясмине Паолини (Италия) - Марта Костюк (Украина)/Елена Габриэла Русе (Румыния) 1:6, 6:4, 6:1
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