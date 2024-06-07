Карлос Алькарас стал первым финалистом Ролан Гаррос-2024

Двукратный чемпион турниров серии "Большого шлема", третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас стал первым финалистом Открытого чемпионата Франции — 2024.

Ролан Гаррос. 1/2 финала

Карлос Алькарас — Янник Синнер 2:6, 6:3, 3:6, 6:4, 6:3

В полуфинальном матче Алькарас в пяти сетах одолел чемпиона Australian Open – 2024, вторую ракетку мира итальянца Янника Синнера.

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Встреча теннисистов продлилась 4 часа 12 минут. За это время Алькарас восемь раз подал навылет, допустил семь двойных ошибок и реализовал 6 брейк-пойнтов из 14 заработанных. На счету Синнера семь эйсов, восемь двойных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнтов из 10.

За дебютный титул на "Ролан Гаррос" Алькарас сразится с победителем матча Александр Зверев (Германия) – Каспер Рууд (Норвегия).