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Карлос Алькарас: Надо найти радость в мучении

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Испанец прокомментировал победу над Синнером

Карлос Алькарас: Надо найти радость в мучении

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Двукратный чемпион турниров серии "Большого шлема", третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас прокомментировал дебютный выход в финал Открытого чемпионата Франции.

В полуфинальном матче текущего розыгрыша Алькарас в пяти сетах одолел вторую ракетку мира итальянца Янника Синнера со счётом 2:6, 6:3, 3:6, 6:4, 6:3 в пользу Карлоса.

— Как выигрывать такие матчи, в которых вы мучаетесь?

— Надо найти радость в мучении. Это главное. Особенно здесь, на грунте, на "Ролан Гаррос", где длинные розыгрыши, долгие матчи, пять сетов. Надо страдать, и я много раз говорил команде, что надо получать удовольствие от страдания", — сказал 21-летний Алькарас в интервью на корте.

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