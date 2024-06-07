Карлос Алькарас: Надо найти радость в мучении

Двукратный чемпион турниров серии "Большого шлема", третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас прокомментировал дебютный выход в финал Открытого чемпионата Франции.

В полуфинальном матче текущего розыгрыша Алькарас в пяти сетах одолел вторую ракетку мира итальянца Янника Синнера со счётом 2:6, 6:3, 3:6, 6:4, 6:3 в пользу Карлоса.

— Как выигрывать такие матчи, в которых вы мучаетесь?

— Надо найти радость в мучении. Это главное. Особенно здесь, на грунте, на "Ролан Гаррос", где длинные розыгрыши, долгие матчи, пять сетов. Надо страдать, и я много раз говорил команде, что надо получать удовольствие от страдания", — сказал 21-летний Алькарас в интервью на корте.