Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Карлос Алькарас: Надо найти радость в мучении
Испанец прокомментировал победу над Синнером
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Двукратный чемпион турниров серии "Большого шлема", третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас прокомментировал дебютный выход в финал Открытого чемпионата Франции.
В полуфинальном матче текущего розыгрыша Алькарас в пяти сетах одолел вторую ракетку мира итальянца Янника Синнера со счётом 2:6, 6:3, 3:6, 6:4, 6:3 в пользу Карлоса.
— Как выигрывать такие матчи, в которых вы мучаетесь?
— Надо найти радость в мучении. Это главное. Особенно здесь, на грунте, на "Ролан Гаррос", где длинные розыгрыши, долгие матчи, пять сетов. Надо страдать, и я много раз говорил команде, что надо получать удовольствие от страдания", — сказал 21-летний Алькарас в интервью на корте.
Популярное сейчас
- РФ получила от УЕФА еврокоэффициент за сезон 2023/24. Больше, чем Украина добыла на футбольных полях
- Все 26 футболистов. Заявка сборной Украины на матч с Польшей
- Пихаленок признался, как делал выбор между Динамо и Шахтером
- Две украинки сыграют сегодня на Roland Garros
- "Мое вдохновение, моя мотивация, моя любовь, мое все". Лунин после победы в ЛЧ признался в любви своей жене Анастасии. ФОТО
- Зинченко вместе з Новою Поштою обеспечат жильем семейство из Бахмута. ВИДЕО