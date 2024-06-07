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Определились финалисты мужского разряда Ролан Гаррос-2024
Финал состоится 9 июня
Фото: ATP Tour
Сегодня, 7 июня, состоялся полуфинальный матч турнира серии "Большого шлема" "Ролан Гаррос" между седьмой ракеткой мира Каспером Руудом и четвёртой ракеткой мира Александром Зверевым.
Волевую победу одержал немецкий теннисист.
Ролан Гаррос. 1/2 финала
Александр Зверев — Каспер Рууд 2:6, 6:2, 6:4, 6:2
Матч продлился 2 часа и 38 минут. За это время Зверев сделал 19(!) подач навылет, 4 двойные ошибки и реализовал 5 из 12 брейкпоинтов. В свою очередь Рууд совершил 4 эйса и 2 из 3 брейкпоинтов.
За титул Александр Зверев поборется с 21-летним Карлосом Алькаросом из Испании..
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