  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Определились финалисты мужского разряда Ролан Гаррос-2024
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Определились финалисты мужского разряда Ролан Гаррос-2024

Теннис

Финал состоится 9 июня

Определились финалисты мужского разряда Ролан Гаррос-2024

Фото: ATP Tour

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 7 июня, состоялся полуфинальный матч турнира серии "Большого шлема" "Ролан Гаррос" между седьмой ракеткой мира Каспером Руудом и четвёртой ракеткой мира Александром Зверевым.

Волевую победу одержал немецкий теннисист.

Ролан Гаррос. 1/2 финала

Александр Зверев — Каспер Рууд 2:6, 6:2, 6:4, 6:2

Матч продлился 2 часа и 38 минут. За это время Зверев сделал 19(!) подач навылет, 4 двойные ошибки и реализовал 5 из 12 брейкпоинтов. В свою очередь Рууд совершил 4 эйса и 2 из 3 брейкпоинтов.

За титул Александр Зверев поборется с 21-летним Карлосом Алькаросом из Испании..

По теме
yellow-arrow
Карлос Алькарас: Надо найти радость в мучении
yellow-arrow
Карлос Алькарас стал первым финалистом Ролан Гаррос-2024
yellow-arrow
Костюк и Русе проиграли в полуфинале парного Ролан Гаррос
Александр Зверев Карлос Алькарас
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости