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Костюк – о поражении в полуфинале Roland Garros: Это не тот результат, которого мы хотели сегодня
Не сдаваться и работать
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Марта Костюк прокомментировала
"Поднимайся в горы не для того, чтобы мир увидел тебя, а чтобы ты увидел мир". Еще год на Ролан Гаррос.
Благодарна за мою команду и возможность расти каждый день.
Это не тот результат, которого мы хотели сегодня с Еленой Габриэлой Руссе, но это были невероятные 2 недели в Париже. До следующих встреч" – написала Марта.
Напомним, что ранее определились
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