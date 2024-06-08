Костюк – о поражении в полуфинале Roland Garros: Это не тот результат, которого мы хотели сегодня

Украинская теннисистка Марта Костюк прокомментировала поражение в полуфинальном матче парного разряда Открытого чемпионата Франции. Соответствующий пост наша спортсменка опубликовала на своей официальной странице в Instagram:

"Поднимайся в горы не для того, чтобы мир увидел тебя, а чтобы ты увидел мир". Еще год на Ролан Гаррос.

Благодарна за мою команду и возможность расти каждый день.

Это не тот результат, которого мы хотели сегодня с Еленой Габриэлой Руссе, но это были невероятные 2 недели в Париже. До следующих встреч" – написала Марта.