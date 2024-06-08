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Костюк – о поражении в полуфинале Roland Garros: Это не тот результат, которого мы хотели сегодня

Теннис
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Не сдаваться и работать

Костюк – о поражении в полуфинале Roland Garros: Это не тот результат, которого мы хотели сегодня

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Марта Костюк прокомментировала поражение в полуфинальном матче парного разряда Открытого чемпионата Франции. Соответствующий пост наша спортсменка опубликовала на своей официальной странице в Instagram:

"Поднимайся в горы не для того, чтобы мир увидел тебя, а чтобы ты увидел мир". Еще год на Ролан Гаррос.

Благодарна за мою команду и возможность расти каждый день.

Это не тот результат, которого мы хотели сегодня с Еленой Габриэлой Руссе, но это были невероятные 2 недели в Париже. До следующих встреч" – написала Марта.

Напомним, что ранее определились финалисты мужского разряда Roland Garros.

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