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Свитолина показала, как проводит свободное время со своей дочерью. Фото
Психологическая разгрузка
Getty Images / Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Элина Свитолина поделилась со своими поклонниками новым фото. Наша спортсменка показала, как проводит свободное от тренировок и соревнований время со своей дочерью Skaї. Соответствующий пост Элина разместила на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, ранее Костюк
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