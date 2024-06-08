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Свитолина показала, как проводит свободное время со своей дочерью. Фото

Теннис
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Свитолина показала, как проводит свободное время со своей дочерью. Фото

Getty Images / Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Элина Свитолина поделилась со своими поклонниками новым фото. Наша спортсменка показала, как проводит свободное от тренировок и соревнований время со своей дочерью Skaї. Соответствующий пост Элина разместила на своей официальной странице в Instagram.

Свитолина показала, как проводит свободное время со своей дочерью. Фото - изображение 1

Напомним, ранее Костюк прокомментировала поражение в полуфинале Roland Garros.

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