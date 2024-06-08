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Зверев: Очевидно, что в финале не бывает легких соперников

Теннис
Обновлено

Нас ждет интересный матч

Зверев: Очевидно, что в финале не бывает легких соперников

Фото: ATP Tour

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Немецкий теннисист Александр Зверев (АТР №4) поделился своими ожиданиями от финального матча Roland Garros против испанца Карлоса Алькараса (АТР №3).

"Думаю, это очевидно, что в финале не бывает легких соперников. Если ты играешь в финале Ролан Гаррос, значит ты заслуживаешь быть там. Это касается и его тоже. Алькарас отыграл фантастический матч сегодня, в общем, я думаю, провел фантастический турнир. Так что я ожидаю очень трудный поединок.

Дело не только в этом турнире. Это история о последних годах. Это очень просто. Начиная с финала Открытого чемпионата США-2020, где мне не хватило двух очков до победы, и заканчивая, знаете ли, тем, что меня забрали на инвалидной коляске с этого корта два года назад. Это мой путь. Смотрите, я в финале. Я еще не выиграл. Но я просто хочу играть в свой самый лучший теннис и дать себе самый лучший шанс. Если я смогу это сделать и если я смогу поднять этот трофей, это будет означать для меня весь мир" – сказал немец.

Напомним, что финальный матч Открытого чемпионата Франции Алькарас-Зверев пройдет завтра, 9 июня.

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Источник:
BTU
Опубликовал: Андрей Хижняк
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