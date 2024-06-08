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Алькарас: Зверев играет на грунте в великолепный теннис

Теннис
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Алькарас: Зверев играет на грунте в великолепный теннис

Фото: Getty Images

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Испанский теннисист Карлос Алькарас (АТР №3) поделился своими ожиданиями от финального матча Roland Garros против немца Александра Зверева (АТР №4).

"Это был действительно близкий по счету матч. Я думаю, мы показали высокий уровень тенниса. Действительно высокая интенсивность всего. Я скажу, что ключевым моментом было то, что я воспользовался шансами, которые дал Янник в этом матче. Когда у меня появились первые брейкпоинты, я их сразу использовал. В пятом сете первый брейкпоинт, который у меня был, я его реализовал. Да, я скажу, что это было ключевым моментом, потому что в пятом сете у него были очень хорошие шансы взять мою подачу, много раз было "ровно".

Саша играет на грунте в великолепный теннис. Мощная подача, мощные удары, очень сильный игрок. Это был бы действительно интересный финал, кто бы ни играл в финале, Зверев или Рууд. Так что я попробую использовать положительные вещи и улучшить плохие, которые я делал в наших предыдущих матчах" – сказал испанец.

Напомним, что финальный матч Открытого чемпионата Франции Алькарас-Зверев пройдет завтра, 9 июня.

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Александр Зверев Карлос Алькарас
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Источник:
BTU
Опубликовал: Андрей Хижняк
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