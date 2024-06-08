Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Алькарас: Зверев играет на грунте в великолепный теннис
Недооценки нет
Фото: Getty Images
Испанский теннисист Карлос Алькарас (АТР №3) поделился своими ожиданиями от финального матча Roland Garros против немца Александра Зверева (АТР №4).
"Это был действительно близкий по счету матч. Я думаю, мы показали высокий уровень тенниса. Действительно высокая интенсивность всего. Я скажу, что ключевым моментом было то, что я воспользовался шансами, которые дал Янник в этом матче. Когда у меня появились первые брейкпоинты, я их сразу использовал. В пятом сете первый брейкпоинт, который у меня был, я его реализовал. Да, я скажу, что это было ключевым моментом, потому что в пятом сете у него были очень хорошие шансы взять мою подачу, много раз было "ровно".
Саша играет на грунте в великолепный теннис. Мощная подача, мощные удары, очень сильный игрок. Это был бы действительно интересный финал, кто бы ни играл в финале, Зверев или Рууд. Так что я попробую использовать положительные вещи и улучшить плохие, которые я делал в наших предыдущих матчах" – сказал испанец.
Напомним, что финальный матч Открытого чемпионата Франции Алькарас-Зверев пройдет завтра, 9 июня.
Популярное сейчас
- Известный британский супертяж дал прогноз на реванш Усик-Фьюри
- Украина U-23 – Панама U-23. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча международного турнира
- Украина проиграла Польше, Ребров объявил заявку на ЕВРО, Любенович не уходит из Миная? Главные новости за 7 июня
- Определились финалисты мужского разряда Ролан Гаррос-2024
- "Мое вдохновение, моя мотивация, моя любовь, мое все". Лунин после победы в ЛЧ признался в любви своей жене Анастасии. ФОТО
- Зинченко вместе з Новою Поштою обеспечат жильем семейство из Бахмута. ВИДЕО