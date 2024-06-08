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Стало известно, сколько представители Украины заработали на Roland Garros
Лидер – Свитолина
Getty Images / Global Images Ukraine
Завтра, 9 июня, финальным матчем мужской сетки завершается розыгрыш Открытого чемпионата Франции – Roland Garros.
Пора подвести финансовые итоги соревнований, рассмотрев, сколько призовых заработали представители Украины за участие в турнире Grand Slam.
Элина Свитолина: 250 000 евро (за 4-й круг основной сетки)
Марта Костюк: 184 000 евро (110 000 евро за второй круг основной сетки + 74 000 евро за 1/2 финала парного разряда)
Даяна Ястремская: 166 750 евро (158 000 евро за 3 круг основной сетки + 8 750 евро за 1 круг парного разряда)
Ангелина Калинина: 81 750 евро (73 000 евро за 1 круг основной сетки + 8 750 евро за 1 круг парного разряда)
Юлия Стародубцева: 73 000 евро (за 1-й круг основной сетки)
Леся Цуренко: 73 000 евро (за 1-й круг основной сетки)
Надежда Киченок: 40 000 евро (за 1/4 финала парного разряда)
Дарья Снигур: 28 000 евро (за второй круг квалификации)
Екатерина Байндл: 20 000 евро (за 1-й круг квалификации)
Катарина Завацкая: 20 000 евро (за 1-й круг квалификации)
Виталий Сачко: 20 000 евро (за 1-й круг квалификации)
Людмила Киченок: 18 750 евро (13 750 евро за 2-й круг парного разряда + 5 000 евро за 2-й круг в миксте)
Денис Молчанов: 8 750 евро (за 1-й круг парного разряда)
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