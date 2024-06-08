Стало известно, сколько представители Украины заработали на Roland Garros

Завтра, 9 июня, финальным матчем мужской сетки завершается розыгрыш Открытого чемпионата Франции – Roland Garros.

Пора подвести финансовые итоги соревнований, рассмотрев, сколько призовых заработали представители Украины за участие в турнире Grand Slam.

Элина Свитолина : 250 000 евро (за 4-й круг основной сетки)

Марта Костюк : 184 000 евро (110 000 евро за второй круг основной сетки + 74 000 евро за 1/2 финала парного разряда)

Даяна Ястремская : 166 750 евро (158 000 евро за 3 круг основной сетки + 8 750 евро за 1 круг парного разряда)

Ангелина Калинина : 81 750 евро (73 000 евро за 1 круг основной сетки + 8 750 евро за 1 круг парного разряда)

Юлия Стародубцева : 73 000 евро (за 1-й круг основной сетки)

Леся Цуренко : 73 000 евро (за 1-й круг основной сетки)

Надежда Киченок : 40 000 евро (за 1/4 финала парного разряда)

Дарья Снигур : 28 000 евро (за второй круг квалификации)

Екатерина Байндл : 20 000 евро (за 1-й круг квалификации)

Катарина Завацкая : 20 000 евро (за 1-й круг квалификации)

Виталий Сачко : 20 000 евро (за 1-й круг квалификации)

Людмила Киченок : 18 750 евро (13 750 евро за 2-й круг парного разряда + 5 000 евро за 2-й круг в миксте)