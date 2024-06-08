  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Украинец выиграл в парном разряде на польском турнире. Его соотечественник – в финале
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Украинец выиграл в парном разряде на польском турнире. Его соотечественник – в финале

Теннис
Обновлено

Наши спортсмены хорошо показывают себя на соревнованиях

Украинец выиграл в парном разряде на польском турнире. Его соотечественник – в финале

https://uatv.ua

Новина українською

В Польше подходит к концу M15 Grodzisk Mazowiecki (грунт). Сегодня определились победители в парном разряде. Это украинец Владислав Орлов (место в рейтинге – 569) и чех Даниэль Паты (685). Они обыграли польский тандем Адам Баюрко – Павел Джущак (592) со счетом 6:0, 7:6.

В одиночном мужском разряде в финал пробился Олег Приходько (606). Он победил в ½ Владислава Орлова (6:0, 6:3).

Его соперником стал аргентинец Игнасио Монсон (568). Он досрочно обыграл Джущака – еще в первом сете при счете 4:5 поляк отказался продолжать поединок.

По теме
yellow-arrow
Стало известно, сколько представители Украины заработали на Roland Garros
yellow-arrow
Алькарас: Зверев играет на грунте в великолепный теннис
yellow-arrow
Зверев: Очевидно, что в финале не бывает легких соперников
Владислав Орлов
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости