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Украинец выиграл в парном разряде на польском турнире. Его соотечественник – в финале
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https://uatv.ua
В Польше подходит к концу M15 Grodzisk Mazowiecki (грунт). Сегодня определились победители в парном разряде. Это украинец Владислав Орлов (место в рейтинге – 569) и чех Даниэль Паты (685). Они обыграли польский тандем Адам Баюрко – Павел Джущак (592) со счетом 6:0, 7:6.
В одиночном мужском разряде в финал пробился Олег Приходько (606). Он победил в ½ Владислава Орлова (6:0, 6:3).
Его соперником стал аргентинец Игнасио Монсон (568). Он досрочно обыграл Джущака – еще в первом сете при счете 4:5 поляк отказался продолжать поединок.
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