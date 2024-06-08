Украинец выиграл в парном разряде на польском турнире. Его соотечественник – в финале

В Польше подходит к концу M15 Grodzisk Mazowiecki (грунт). Сегодня определились победители в парном разряде. Это украинец Владислав Орлов (место в рейтинге – 569) и чех Даниэль Паты (685). Они обыграли польский тандем Адам Баюрко – Павел Джущак (592) со счетом 6:0, 7:6.

В одиночном мужском разряде в финал пробился Олег Приходько (606). Он победил в ½ Владислава Орлова (6:0, 6:3).

Его соперником стал аргентинец Игнасио Монсон (568). Он досрочно обыграл Джущака – еще в первом сете при счете 4:5 поляк отказался продолжать поединок.